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Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Китай

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Китай. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, а также проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.

На встрече глав двух дружественных государств будут обсуждаться актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В состав делегации Кыргызской Республики вошли:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев;

- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Канайым Бактыгулова;

- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

- министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев.


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URL: https://www.vb.kg/413482
Теги:
Китай, президент, Си Цзиньпин, Садыр Жапаров
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