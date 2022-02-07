Штаб КР по COVID-19: Вакцинация останется навсегда

Ситуация с коронавирусом в мире противоречивая, где-то начинают смягчать запреты, снимать ограничения, где-то не только сохраняют комплекс репрессивных мер против нарушителей порядка, но и усиливают, ужесточают санкции. Одни страны, как заявляют их власти, уже прошли пик очередной волны пандемии, а другие еще только готовятся к новой атаке вируса. Идут споры и о том, какую защиту и на какой срок может обеспечить прививка, с какой периодичностью ее надо повторять, и окажется ли она эффективной при изменении свойств вируса. Медики большинства стран единодушны лишь в одном: эволюция ковида неизбежна, неизбежно появление новых его штаммов, а вакцинация с нами останется навсегда.

По информации Роспотребнадзора, в ближайшие 2-3 недели омикрон станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов России. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике, предупреждают специалисты, показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими. Такой резкий подъем заболеваемости, однако, позволяет предполагать, что после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах. К тому же, отмечают медики, хотя и количество одномоментно заболевших огромное, но люди стали реже попадать в стационары: идёт рост госпитализаций, но он не пропорционален количеству выявленных заражений. Подтверждается и тезис о том, что вакцинация в первую очередь нужна, чтобы не болеть тяжело - существующие вакцины, считают эпидемиологи, в целом с этой задачей справляются.

Тем временем приходят вести, что в разных странах мира выявлен еще более заразный и еще менее изученный вариант омикрон ВА.2, который прозвали "стелс-омикроном". Главными симптомами "стелс-омикрона", сообщают СМИ, являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.

Впервые новый подвид штамма зафиксировали в Великобритании 21 января. По предварительным данным, он распространяется с ещё более высокой скоростью. Случаи заражения ВА.2 в начале февраля выявили и в России. И можно с большей вероятностью предположить, через какое-то время он доберется и до Кыргызстана. Чем он может грозить нам?

По мнению профессора Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, плохая новость еще и в том, что в Южной Африке ВА.2 тоже начал подниматься. Там прошла первая волна первого омикрона (ВА.1). Когда он схлынул, все порадовались - думали, что наступило затишье. А сейчас вдруг оказалось, что ВА.2, несмотря на огромное количество свежепереболевших, вполне способен там успешно распространяться. Баранова говорит, что теоретически это означает, что люди могут болеть по кругу, непрерывно. А на вопрос "Можно ли гарантировать какой-то минимальный промежуток между болезнями? Или сегодня можно выздороветь от первого омикрона, а завтра уже подцепить второй?", профессор отвечает так: "Все промежутки измеряются в среднем по популяции. А это как средняя температура в больнице. Но да, уже есть такие люди, которые болели дельтой или другим штаммом, а через месяц после отрицательного ПЦР заразились омикроном. В среднем же по популяции иммунитет все-таки защищает, какое-то время на передышку после болезни у нас есть. Если совсем грубо говорить, то вероятность заболеть омикроном в течение месяца после дельты, предположим, составляет два процента. В течение двух месяцев - уже пять процентов. И так далее. Но в какую группу процентов попадет конкретный человек - сказать нельзя".

В последнее время многих интересует вопрос: а какова все-таки эффективность вакцинации? Ответ специалистов обобщенно звучит примерно так: если вы провакцинировались, но никогда не болели, а потом переболели омикроном, ваши специфические антитела, которые раньше были у вас против стандартного вируса, очень сильно поднимаются. То есть омикрон служит как бы бустером. А в случае, если у вас был иммунитет не вакцинный, а натуральный, потому что вы ранее болели дельтой, альфой или уханьским коронавирусом, после омикрона у вас антитела тоже поднимутся, но не так сильно. То есть омикрон хорошо усиливает вакцинную защиту и меньше усиливает натуральный иммунитет.

Насколько опасен COVID-19 при стелс-омикроне? Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что пока не располагают данными о том, с какой тяжестью протекает заболевание. По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, организация внимательно следит за ситуацией: "появляются разные подвиды, варианты вируса. И абсолютно внимательно смотрим, потому что еще не знаем, как он будет вести себя. На этот момент, мы видим, что он более заразный, но при этом о тяжести заболевания еще ничего не можем сказать".

Ранее стало известно, что у заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известного как "стелс-омикрон", снова стала наблюдаться потеря обоняния, при омикроне подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим. Тем временем в медицинской прессе зарубежных стран появляются публикации о линии ВА.3, которая скоро придет за стелс-омикроном. И в такой ситуации, ситуации очень неопределенной и непредсказуемой, пишут ученые-медики, не стоит делать поспешных выводов о скором завершении пандемии. Новые штаммы коронавируса, считают специалисты, будут появляться до тех пор, пока люди будут "перемещать" вирус по миру. Одно, по их мнению, ясно: вакцинация была и остается самым надежным способом защиты от всех имеющихся и будущих типов коронавируса.