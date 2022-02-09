Экс-депутат выступила против строительства дороги на православном кладбище

На чужих костях ничего хорошего не построить, написала на своей странице в Facebook экс-депутат парламента Наталья Никитенко. В своей публикации она призвала власти не допустить строительство объездной дороги в селе Новопавловка Сокулукского района через православное кладбище.

"В последнее время участились случаи надругательств на православных кладбищах по всей стране. Были случаи, когда уничтожались памятники, воровали оградки, сносились кресты, заборы, были случаи, когда запрещали хоронить на кладбищах. Но пока это все объясняли хулиганством, разгильдяйством, банальным воровством металла. Конечно, это результат отвратительной работы местных органов власти, милиции и других органов, которые недоглядели и недосмотрели", - считает экс-парламентарий.

Ее возмутило последнее сообщение "Апреля" о том, что в селе Новопавловка Сокулукского района объездную дорогу могут начать строить прямо на православном кладбище

"Это уже не хулиганство подростков, не воровство бомжей и алкашей, ради бутылки водки. Это уже решение государственных органов. Мы все очень бережем межнациональное, межконфессиональное и межрегиональное согласие и мир в стране. Без этого согласия и мира наша страна будет беднее и хуже. Зачем же совершать такие поступки? Ни одна религия в мире не оскверняет могилы, это святотатство!", - пишет Никитенко.

Она обратилась к действующим руководителям страны с просьбой остановить "это кощунство, найти другое решение, которое не будет ставить под удар чувства наших соотечественников".

"Очень надеюсь, что это не результат осмысленной и направленной политики нового руководства страны. Однако, многие сторонние наблюдатели и аналитики, могут сделать такой вывод из случаев давления на статус официального языка, разрушения памятников и зданий, а теперь и разрушения кладбищ. В виду этого призываю власти публично дать оценку данного происшествию. Все дороги должны вести к процветанию, миру и согласию. На чужих костях вы ничего хорошего не построите", - резюмировала Наталья Никитенко.