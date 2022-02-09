"Родина или деньги?". Кто заинтересован в отставке Камчыбека Ташиева?

Отечественные СМИ выяснили, кто в Кыргызстане начал сбор подписей с требованием отставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Как выяснилось, на сегодняшний день его подписали около десятка граждан, среди которых большинство составляют представители именно неправительственных организаций, что, впрочем, не удивляет. Так как в связи с деятельностью главы ГКНБ у него появилось много противников, в том числе и за рубежом. Всем им выгодно, чтобы он ушел в отставку. Поэтому они и не упускают возможности покритиковать Ташиева.

Ведь что не говори, но именно Камчыбек Ташиев в стране начал привлекать к ответственности коррумпированных чиновников, которые годами были неприкосновенными. Конечно в связи с этим обязательно ожидалось противостояние, в том числе, и с использованием черного пиара и разного рода петиций.

Некоторые эксперты уверены, что запад намерен вытеснить Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Так это или нет точно неизвестно, но, по крайней мере, вышеназванная петиция невольно только подтверждает это мнение. По этой причине СМИ прямо задали вопрос НПО: "что для вас важнее - родина или деньги?".