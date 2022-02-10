Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 96.80 - 97.30

Садыр Жапаров сегодня вручил государственные награды (много фото)

184  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 10 февраля, президент Кыргызстана вручил государственные награды гражданам, внесшим существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала страны, а также достигшим высоких результатов в профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Наград удостоены деятели культуры, педагоги, экономисты, строители, работники системы здравоохранения, государственной службы, органов местного самоуправления, связи, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, представители общественных организаций, сотрудники СМИ и многие другие.

В своей речи глава государства подчеркнул, что каждый честный труженик, будь то военный, аграрий или энергетик, работник коммунальных служб или журналист - вносит свой вклад в улучшение общества.

Садыр Жапаров призвал сограждан к совместной работе над укреплением единства и согласия, что даст возможность успешно развивать государственность, а также сохранить землю.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413853
Теги:
награда, президент, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  