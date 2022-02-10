Садыр Жапаров сегодня вручил государственные награды (много фото)

Сегодня, 10 февраля, президент Кыргызстана вручил государственные награды гражданам, внесшим существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала страны, а также достигшим высоких результатов в профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Наград удостоены деятели культуры, педагоги, экономисты, строители, работники системы здравоохранения, государственной службы, органов местного самоуправления, связи, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, представители общественных организаций, сотрудники СМИ и многие другие.

В своей речи глава государства подчеркнул, что каждый честный труженик, будь то военный, аграрий или энергетик, работник коммунальных служб или журналист - вносит свой вклад в улучшение общества.

Садыр Жапаров призвал сограждан к совместной работе над укреплением единства и согласия, что даст возможность успешно развивать государственность, а также сохранить землю.