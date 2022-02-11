Погода
$ 84.70 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

Вайнера и кавээнщика Азимжана Саидбаева объявили в розыск

409  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Подозреваемый в создании финпирамиды вайнер Азимжан Саидбаев объявлен в розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217, частью 3, пунктом 2 УК Республики Казахстан ("Создание и руководство финансовой инвестиционной пирамидой"), нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан Саидбаев Азимжан Алымджанович, 1986 года рождения. Мера пресечения: содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее суд Алматы признал подозреваемыми вайнеров Мейржана Туребаева, Азимжана Саидбаева и Меийрхана Шерниязова в создании и руководстве финансовой пирамидой. Поводом для этого послужил тот факт, что весной прошлого года алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию, которую рекламировала известная телеведущая Баян Алагузова, а также Туребаев, Шерниязов и Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о "выгодных исламских инвестициях" в компанию.

По данным правоохранителей, компания Mudarabah Capital перевела свыше двух миллиардов тенге от 160 вкладчиков в другую фирму - Astex.kz. Деятельность последней, по словам полицейских, также похожа на финансовую пирамиду.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413868
Теги:
Казахстан, финансовая пирамида
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  