Вайнера и кавээнщика Азимжана Саидбаева объявили в розыск

Подозреваемый в создании финпирамиды вайнер Азимжан Саидбаев объявлен в розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217, частью 3, пунктом 2 УК Республики Казахстан ("Создание и руководство финансовой инвестиционной пирамидой"), нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан Саидбаев Азимжан Алымджанович, 1986 года рождения. Мера пресечения: содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее суд Алматы признал подозреваемыми вайнеров Мейржана Туребаева, Азимжана Саидбаева и Меийрхана Шерниязова в создании и руководстве финансовой пирамидой. Поводом для этого послужил тот факт, что весной прошлого года алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию, которую рекламировала известная телеведущая Баян Алагузова, а также Туребаев, Шерниязов и Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о "выгодных исламских инвестициях" в компанию.

По данным правоохранителей, компания Mudarabah Capital перевела свыше двух миллиардов тенге от 160 вкладчиков в другую фирму - Astex.kz. Деятельность последней, по словам полицейских, также похожа на финансовую пирамиду.