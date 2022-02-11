Погода
$ 84.70 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

Австрийские ученые создали биоразлагаемых роботов из желатина и сахара

161  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Группа исследователей из Линцского университета имени Иоганна Кеплера создали похожий на щупальце роботизированный палец из желатина, сахара, лимонной кислоты и глицерина. Австрийские ученые напечатали его на 3D-принтере. Познакомиться с изобретением можно в журнале Science Robotics.

До сих пор мягких роботов делали из небиоразлагаемого материала. Биоразлагаемые, увы, растворялись в воде и плесневели, из-за чего имели ограниченный срок службы. В своей новой работе ученые из Австрии добавили к специальной смеси лимонную кислоту, чтобы робот был менее подвержен плесени, и глицерин, чтобы материал стал более устойчивыми при погружении в воду. Таким образом они смогли получить специальные чернила.

Смесь ингредиентов нагрели до такой степени мягкости, что это позволило распылять ее через печатающее сопло 3D-принтера. Затем принтер запускали в прохладной комнате, что позволило чернилам быстро затвердевать.

Чтобы палец мог двигаться, ученые обернули его в экзоскелет. Его сделали из материала, чувствительного к воздействию сжатого воздуха. В итоге команда смогла управлять роботом с помощью системы из небольшого одноплатного компьютера Raspberry Pi и контроллера PlayStation 4.

Исследователи полагают, что технология однажды приведет к созданию крошечных мягких роботов, которые смогут плавать внутри тела, распределяя лекарства или восстанавливая поврежденные ткани. Кроме этого, желатиновые роботы могут использоваться для проникновения в чувствительные среды, такие как области с высоким уровнем радиоактивности. А еще технологию можно применять при создании детских игрушек и временных арт-инсталляций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413906
Теги:
Австрия, наука, в мире, робот
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  