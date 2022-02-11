Австрийские ученые создали биоразлагаемых роботов из желатина и сахара

Группа исследователей из Линцского университета имени Иоганна Кеплера создали похожий на щупальце роботизированный палец из желатина, сахара, лимонной кислоты и глицерина. Австрийские ученые напечатали его на 3D-принтере. Познакомиться с изобретением можно в журнале Science Robotics.

До сих пор мягких роботов делали из небиоразлагаемого материала. Биоразлагаемые, увы, растворялись в воде и плесневели, из-за чего имели ограниченный срок службы. В своей новой работе ученые из Австрии добавили к специальной смеси лимонную кислоту, чтобы робот был менее подвержен плесени, и глицерин, чтобы материал стал более устойчивыми при погружении в воду. Таким образом они смогли получить специальные чернила.

Смесь ингредиентов нагрели до такой степени мягкости, что это позволило распылять ее через печатающее сопло 3D-принтера. Затем принтер запускали в прохладной комнате, что позволило чернилам быстро затвердевать.

Чтобы палец мог двигаться, ученые обернули его в экзоскелет. Его сделали из материала, чувствительного к воздействию сжатого воздуха. В итоге команда смогла управлять роботом с помощью системы из небольшого одноплатного компьютера Raspberry Pi и контроллера PlayStation 4.

Исследователи полагают, что технология однажды приведет к созданию крошечных мягких роботов, которые смогут плавать внутри тела, распределяя лекарства или восстанавливая поврежденные ткани. Кроме этого, желатиновые роботы могут использоваться для проникновения в чувствительные среды, такие как области с высоким уровнем радиоактивности. А еще технологию можно применять при создании детских игрушек и временных арт-инсталляций.