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СМИ: Проект "Чаарат" в Кыргызстане пострадал от неурядиц Centerra

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- Александра Василькова
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Chaarat Gold Holdings (LON: CGH) объявила в среду о задержках в финансировании и строительстве на своем проекте Тулкубаш в Кыргызстане в связи с возросшей неопределенностью инвесторов в этой центральноазиатской стране после того, как Centerra Gold (TSX: CG) спор по поводу захваченной шахты, об этом сообщает портал Mining.com

Компания, которая в свое время пыталась купить золотодобывающее предприятие Centerra "Кумтор" в Кыргызстане и потерпела неудачу, заявила, что надеется закрыть долговое финансирование для Тулкубаша во второй половине года.

Первая заливка золота на проекте была дополнительно отложена с 2023 года на вторую половину 2024 года, говорится в заявлении компании Chaarat.

Канадская компания Centerra и правительство Кыргызстана в течение многих лет конфликтовали по финансовым и экологическим вопросам, связанным с Кумтором. Их противостояние приняло худший оборот в мае 2021 года, когда государство установило контроль над шахтой, утверждая, что компания управляет ею в ущерб окружающей среде и близлежащим населенным пунктам.

Основываясь на последних новостях по этому вопросу от Centerra и властей Кыргызстана, Chaarat заявила, что ожидает скорого разрешения ситуации, что позволит ей продолжить обсуждение отдельного финансирования или комплексного рефинансирования текущей задолженности и финансирования Тулкубаша.

"На ход строительства Тулкубаша негативно повлияла задержка в наших усилиях по привлечению долгового финансирования", - сказал в заявлении исполнительный председатель Мартин Андерссон. "Ситуация с Кумтором привела к осторожности на рынке, и пока этот вопрос не будет решен, финансирование остается проблемой".

Компания Chaarat, имеющая действующий рудник в Армении и активы на разных стадиях разработки в Кыргызской Республике, сообщила о производстве 63 000 унций золотого эквивалента в прошлом году, включая 14 000 унций за счет добычи руды третьими лицами. Этот показатель превысил прогноз на 2021 год в 57 000 унций.

В этом году компания планирует произвести от 50 000 до 53 000 унций из собственной руды и еще от 6 000 до 9 000 унций из руды сторонних производителей.


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URL: https://www.vb.kg/413962
Теги:
золото, Кыргызстан, экономика, месторождение, рудник
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