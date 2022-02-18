Центр поддержки СМИ КР выпустил серию роликов по кибербуллингу

Центр поддержки СМИ Кыргызстана выпустил серию анимационных роликов по кибербуллингу. Он разработан в рамках курса по языку вражды. Материалы содержат 3–4 минутные ролики и инфографику на темы курса "Язык вражды" в современном медиа и коммуникационном пространстве, которые были адаптированы на 5 языках: русском, кыргызском, таджикском, узбекском и казахском.

Главный герой ролика Мурат, используя фейк-аккаунты в интернете, занимается хейтингом и буллингом просто ради развлечения, высмеивая и оскорбляя случайных людей. Мурат становится инициатором травли студентки Дины из-за ее фотографии без мейк-апа в соцсети. После того как Мурат стал свидетелем трагических последствий травли в жизни конкретного человека – Дины, он осознает опасность травли и наиболее подходящие методы и подходы к его проведению в рамках общих дисциплин в интерактивном формате.

В Кыргызстане курс был имплементирован в 4 вузах: Кыргызско-Узбекском университете, Ошском государственном университете, Бишкекском государственном университете имени К.Карасаева, Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева.