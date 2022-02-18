Привлекательные люди обладают крепким иммунитетом

Эксперименты показали, что люди, которые кажутся более привлекательными, чаще отличаются сильным иммунитетом. Об этом сообщает издание Naked Science.

Саммер Менгелькох (Summer Mengelkoch) и ее коллеги из Техасского христианского университета проводили онлайн-эксперимент с участием 492 добровольцев. Им демонстрировали фотопортреты 159 реально существующих людей, прося оценить привлекательность каждого лица. Кроме того, те, чьи портреты показывали участникам, проходили дополнительное медицинское обследование, которое показывало состояние их иммунитета.

Сопоставив эти данные, ученые обнаружили, что у людей, которые воспринимаются более привлекательными, иммунная система работает в среднем лучше. Интересно, что уровень воспаления с привлекательностью не коррелировал. Поэтому авторы заключили, что она может свидетельствовать скорее о способности организма справляться с заболеванием, нежели о текущей болезни в острой фазе.