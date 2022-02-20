Погода
$ 84.67 - 84.86
€ 96.10 - 96.80

Разыскивается житель Аламудунского района Тигай Павел

207  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соцсетях в группе "Подскажите мне, кто знает" опубликована информация, что разыскивается семнадцатилетний Тигай Павел. В сообщении говорится, что он ушел из дома в селе Ленинское Аламудунского района 18 февраля утром, предположительно в 2-4 часа и не вернулся

Приметы: рост 175 см, темные длинные волосы.

В день пропажи был одет в синюю лёгкую куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные калоши без задников. Просьба ко всем, кто что- либо знает о его местонахождении обращаться по телефонам: 0555 05 53 64, 0500 111 605, 0555 99 77 56.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414364
Теги:
Аламудунский район, розыск, пропавшие без вести
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  