Разыскивается житель Аламудунского района Тигай Павел

В соцсетях в группе "Подскажите мне, кто знает" опубликована информация, что разыскивается семнадцатилетний Тигай Павел. В сообщении говорится, что он ушел из дома в селе Ленинское Аламудунского района 18 февраля утром, предположительно в 2-4 часа и не вернулся

Приметы: рост 175 см, темные длинные волосы.

В день пропажи был одет в синюю лёгкую куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные калоши без задников. Просьба ко всем, кто что- либо знает о его местонахождении обращаться по телефонам: 0555 05 53 64, 0500 111 605, 0555 99 77 56.