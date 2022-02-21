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ГИК возобновил выдачу кредитов "Льготная ипотека" и "Доступная ипотека"

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- Александра Василькова
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Государственная ипотечная компания с 21 февраля возобновляет финансирование и выдачу ипотечных кредитов через банки-партнеры по направлениям "Льготная ипотека" и "Доступная ипотека". Об этом сообщает ГИК.

Одобренные участники жилищной программы могут обращаться в филиалы ОАО "РСК Банк", ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Бакай Банк" за получением жилищного займа.

"Если вы уже получили статус "Одобрено ГИК", в банке вам устанавливают статус "На рассмотрении у банка", где фиксируется дата и время установления статуса, дополнительно приходит SMS. Далее электронный портал ОАО "ГИК" автоматически установит очередность рассмотрения заявок на финансирование ипотечных кредитов", - уточняют в ГИК.

На сбор пакета документов и поиск жилья предоставляется 20 календарных дней c момента получения дополнительного SMS-уведомления. В случае если соискатель не успел предоставить документы в срок, его статус меняется и ему повторно нужно обращаться в банк.


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URL: https://www.vb.kg/414410
Теги:
ипотека, кредит, Кыргызстан
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