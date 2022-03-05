В Узбекистане население начало активно скупать рубли в банках

Узбекистанцы только за 3 марта купили в банках свыше 60 миллионов рублей, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Центробанка, сообщает АН Podrobno.uz.

При этом население продало всего 5,4 миллиона рублей банкам.

Для сравнения, узбекистанцы за 3 марта приобрели 26,3 миллиона долларов, а продали банкам – 27,9 миллиона долларов.

Известный экономист Абдулла Абдукадыров считает, что это происходит, в том числе, из-за резко возросшей активности спекулянтов, которые пользуются последними решениями Центробанка республики, который рекомендовал снизить курс российской валюты.

Кроме того, Центробанк Узбекистана рекомендовал банкам устанавливать курс рубля к суму согласно международным котировкам. Сегодня цена покупки/продажи - 90 и 96 сумов за рубль (88 тыйынов).