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Национальному банку Кыргызстана исполнилось 30 лет

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- Александра Василькова
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6 марта главный банк страны оотметил солидный юбилей – 30 лет.

Национальный банк КР был создан после обретения страной независимости в 1991 году из Центрального банка России, который сам являлся правопреемником Государственного банка СССР. 6 марта 1992 года Верховным Советом республики принято Постановление о преобразовании Госбанка Республики Кыргызстан в Национальный банк Кыргызской Республики.

"В целях проведения единой денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию денежного обращения, экономики и потребительского рынка, создания единого координирующего органа по мобилизации кредитных и валютных ресурсов, а также усиления контроля за соблюдением коммерческими банками банковского законодательства в Республике Кыргызстан, Верховный Совет Республики Кыргызстан постановляет: преобразовать Государственный банк Республики Кыргызстан в Национальный банк Кыргызской Республики", - говорится в постановлении Верховного Совета Кыргызстана.

В независимом статусе

Статус, цели деятельности, функции и полномочия Национального банка определяются Конституцией, Законом "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности", а также банковским законодательством КР.

Национальный банк самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, установленной законодательством.

Вмешательство государственных органов в законную деятельность Национального банка не допускается. Государство гарантирует независимость Национального банка в осуществлении его полномочий. Принятие нормативных правовых актов КР, противоречащих полномочиям Национального банка, запрещается.

Главной целью деятельности Национального банка является достижение и поддержание стабильности цен, посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики.

Основной задачей, способствующей достижению цели деятельности банка, является поддержание покупательской способности национальной валюты, обеспечение безопасности и надежности банковской и платежной систем республики.

Для выполнения поставленных задач Национальный банк самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность независимо от органов государственной власти и управления.

Чем занимается Нацбанк?

Национальный банк выполняет следующие основные функции:

  1. разрабатывает, определяет и проводит денежно-кредитную политику в КР;
  2. осуществляет регулирование и надзор за деятельностью банков и финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком;
  3. разрабатывает и осуществляет единую валютную политику;
  4. обладает исключительным правом проведения эмиссии денежных знаков;
  5. способствует эффективному функционированию платёжной системы;
  6. устанавливает правила проведения банковских операций, бухгалтерского учёта и отчётности для банковской системы

Наши деньги

10 мая 1993 года КР выпустила первую серию сомов, по курсу 200 советских рублей за 1 кыргызский сом, эти банкноты были известны как "банкноты переходного периода".

В следующем году была выпущена вторая серия сомов, эти банкноты были известны как "банкноты периода стабилизации".

Действия правительства и Центрального банка в форме либерализации цен, торгового законодательства, реформирования сельского хозяйства, приватизации активов и открытия рынка для внешней торговли, наконец, привели республику к преодолению массовой инфляции и безработицы, которые преследовали оба периода вплоть до 1996 года.

Начиная с 1997 года, была выпущена третья серия сомов. В 2008 году первые две серии были изъяты из обращения, в то время как началась первая эмиссия монет, из-за необходимости упрощения небольших сделок. Начиная с 2009 года была выпущена четвёртая серия сомов.

В 2018 году Национальный банк отметил 25 лет выпуска банкнот, утвердив в предыдущем году подчеркнутую букву С в качестве официального символа валюты "сом", а также выпустив свою первую памятную банкноту.

Буква "С" с линией внизу была выбрана Национальным банком, чтобы показать, что национальная валюта стабильна.


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URL: https://www.vb.kg/415134
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк, финансы
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