Кабмин и швейники Кыргызстана могут воспользоваться ситуацией в России

На фоне новых санкций со стороны США и Евросоюза российская экономика сегодня в какой-то степени впадает в турбулентность. Рубль теряет цену, а акции российских компаний стремительно обваливаются. Иностранные же компании из разных сфер и отраслей спешно сворачивают свою деятельность в России.

Кыргызстан, как член ЕАЭС, мог бы воспользоваться этой ситуацией в России. Речь идет о швейной промышленности, которая в нашей стране является своеобразным локомотивом кыргызской экономики. Именно в этой сфере, по мнению многих экспертов, Кыргызстан демонстрирует уверенный рост и хоть какое-то развитие. В подтверждение этому многие политики и экономисты предлагают развивать именно эту отрасль.

Правда, из-за пандемии в Кыргызстане объем производства в швейной отрасли сократился на 11%. Так, за 8 месяцев 2021 года экспорт продукции швейной отрасли Кыргызстана составил 50,4 млн долларов. В 2020 году этот показатель составил 58,1 млн долларов, а в 2019-м – 101,3 млн долларов. При этом импорт по сравнению с прошлым годом увеличился в 4,3 раза.

Тем не менее, по сей день бренд "Made in Kyrgyztan" известен в странах СНГ. Поэтому несмотря на то, что большая часть одежды из Кыргызстана шьется в небольших частных цехах, по мнению экспертов, наша продукция вполне может успешно конкурировать со многими ведущими европейскими торговыми марками. Разработанные молодыми амбициозными дизайнерами, швейная продукция Кыргызстана отлично вписывается в витрины российских магазинов.

И сегодня, когда многие европейские производители швейной продукции покинули российский рынок, Кыргызстан мог бы вполне занять опустевшую нишу. Конечно, очень многое зависит от самих наших швейников, но в данном случае кабинет министров КР мог бы оказать значительную поддержку этой отрасли. К примеру, вполне можно брать государственные заказы на нашу швейную продукцию на различные сферы, начиная от оборонки и заканчивая школьной формой. А с учетом того, что наша страна является членом ЕАЭС, то само собой России будет выгоднее приобретать именно кыргызстанскую продукцию, чем, к примеру, в других странах ЦА.

Самое главное, если наше правительство во главе с Акылбеком Жапаровым не проявит расторопность в решении этого вопроса, то эту нишу очень быстро займут китайские, турецкие либо другие производители швейной продукции.