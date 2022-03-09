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Комитет ЖК одобрил получение кредита на покупку экоавтобусов для Бишкека

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- Александра Василькова
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Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции ЖК Кыргызстана рассмотрел и одобрил кредитное и грантовое соглашения между Кыргызстаном и ЕБРР на приобретение автобусов.

Представители кабинета министров КР и мэрии города Бишкека, выступавшие перед членами комитета, сообщили, что на сегодня в столице перевозкой пассажиров занимаются около 350 автобусов и около 1 тысячи 700 маршрутных такси.

"Это существенно влияет на экологию столицы. В связи с этим ЕБРР и АБР готовы предоставить кредиты и гранты для приобретения мэрией 300 – 400 автобусов, работающих на электричестве и газе, что будет способствовать улучшению экологии города", - говорится в сообщении ЖК.

Указанное кредитное соглашение также предполагает возможность покупки автобусов местных производителей, если их автобусы будут работать на электричестве и газе.

После уточняющих вопросов депутаты одобрили законопроект во втором чтении.


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URL: https://www.vb.kg/415199
Теги:
ЕБРР, мэрия, кредит, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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