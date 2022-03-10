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"Благодаря раннему вмешательству мы предотвращаем 80% отказов от детей"

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В Бишкеке на тихой улице Белорусской расположилось неприметное учреждение – Государственный центр реабилитации, развития детей и поддержки семьи. Или по старому – Дом ребенка. Если раньше это было приютом для брошенных малышей, то за последние годы там произошли серьезные изменения.

Помощь профессиональная и комплексная

Чолпон Арыкбаева – директор учреждения. Как она говорит, в этом году Дому ребенка исполнилось 103 года! За всю свою историю это был приют для брошенных малышей. Их кормили, воспитывали до 8 лет, после чего передавали интернату в селе Беловодском. Конечно, некоторых брали на усыновление, других забирали одумавшиеся родители, а третьи так и оставались в стенах этого дома.

По словам Чолпон Сыртбаевны, с 2010 года по всему миру пошла тенденция по интеграции брошенных детей в семьи – так называемая семейная форма опеки, фостерные семьи. В 2013 году и в Кыргызстане была принята программа по деинституализации.

- С 2013 по 2018 годы в у нас происходила трансформация, - говорит директор.

В итоге Дом ребенка стал не просто временным приютом для отвергнутых малышей, но и начал оказывать так называемые альтернативные услуги.

- С 2019 года мы стали заниматься реабилитацией и абилитацией детей, - рассказывает она.

К примеру, услуга раннего вмешательства. Оказалось, что некоторые роженицы, узнав, что у них родился ребенок с проблемами здоровья, – отказывались от него. В таких случаях сотрудники учреждения помогают преодолеть недуг малыша. Причем помогают комплексно: с психологом, реабилитологом, педагогом, врачами, все подключаются для поддержки маленького человечка. Причем абсолютно все услуги бесплатные.

- Занимаясь с детьми, мы предотвращаем 80 процентов отказов от детей. У нас есть "горячие вызовы". Ездим по роддомам города, и с роженицей, если она хочет оставить ребенка, мы работаем. С ней разговаривают психологи, обещаем помочь материально. Помогаем разместить в кризисном центре, если на она на пограничной стадии. Выясняем причины отказа, - рассказывает директор.

Чем раньше - тем лучше

Как оказалось, раннее вмешательство – это не только помощь женщинам, намеренным бросить свое дитя, чтобы они передумали, но и широкий спектр услуг для родителей, у которых дети страдают различными недугами. Конечная же, цель услуг – сокращение количества детской инвалидности. В Доме ребенка ранним вмещательством занимается целое отделение, которое возглавляет Асель Арипова.

Не редки случаи, когда в раннем возрасте у малышей наблюдаются отклонения от норм: не говорит, когда подходит возраст, раздражен не по годам, отстает в развитии и так далее. А иногда родители попросту не уделяют должного внимания своему чаду, и внутри него набирает силу какая-либо врожденная болезнь. И чем раньше будет поставлен диагноз и назначено лечение, тем велики шансы избежать страшного недуга – инвалидности!

А Асель Арипова и ее команда – это 16 специалистов различных профилей - готовы помогать детям с рождения до 4 лет. Стоит отметить, что сотрудники отделения целых два года учились методам, технологиям раннего вмещательства. К тому же все их услуги бесплатные, впрочем, как и во всем Доме ребенка.

- Мы помогаем не только детям, но и их родителям. Ведь порой они не знают, что делать, как поступить, и мы им оказываем психологическую помощь, даем направление, - рассказывает заведующая отделом.

К тому же, чтобы прийти в отделение раннего вмешательства Дома ребенка, не нужно направления от врача или какой-либо другой документ. Достаточно прийти с ребенком и рассказать о своей проблеме.

- К нам приходят в основном с детьми, у которых ментальные нарушения, синдром дефицита внимания, детский церебральный паралич, синдром Дауна, отставания в речевом развитии, - рассказывает завотделом.

Кроме этого, они заботятся о детях, у которых ВИЧ-инфекция, туберкулезинфекция, врожденные пороки развития, косолапость. В целом, как говорят специалисты, в последнее время наблюдается тенденция увеличения детей с врожденными пороками.

Был случай, вспоминают специалисты, когда привели ребенка в возрасте трех лет, который не мог говорить. С ним стали работать и выяснили, что у него эпилепсия. Со временем поведение нормализовалось, стал выговаривать слова. Оказалось, что ранее отец ребенка запретил матери проводить МРТ малышу.

Еще одна особенность отделения – они учат родителей заботиться о детях для преодоления недуга.

- Многие родители думали, что они отдадут нам детей - и все, им остается ждать "за дверью". Но мы учим их тому, что они тоже должны помогать своим чадам преодолевать болезнь, правильно ухаживать за ними и так далее, - рассказывают специалисты.

Нужны в каждом районе

По словам Асель Ариповой, изначально их отделение работало только с центрами семейной медицины Октябрьского района столицы, так как территориально расположены там. Но со временем стали сотрудничать со всеми ЦСМ города.

- Когда родители с детьми приходят в ЦСМ, там врачи ставят диагноз, назначают лечение. А для дальнейшей реабилитации направляют к нам, - говорит она.

К сожалению, подобное отделение, где все услуги можно получить в одном месте и совершенно бесплатно, – единственное в Кыргызстане. К ним едут из Джалал-Абада, Иссык-Куля, Токмака. Как считают специалисты, подобные отделения нужны в каждом районе.

За полтора года у них получают услуги 170 семей. И это ложится большой нагрузкой на сотрудников отделения, которых, как мы отметили выше, всего 16 человек. Как поведала директор учреждения, в отделение раннего вмещательства они не принимают только две категории детей с проблемами здоровья – с психоневрологией и тех, у кого грубые нарушения психики. Их направляют в специализированное учреждение в Токмаке.

В планах Дома ребенка открыть так называемый центр передышки. Это когда мама (в основном оказавшаяся в трудной ситуации) может оставить ребенка на срок до 27 дней и заняться своими срочными делами, отдохнуть, подлечиться.

Автор: Суйунбек Шамшиев


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URL: https://www.vb.kg/415246
Теги:
дети, Бишкек, Кыргызстан, брошеный ребенок
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