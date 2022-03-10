Постановлением кабинета министров утверждена базовая сумма налога на основе патента по видам деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Виды деятельности разделяются на индивидуальную трудовую деятельность и индивидуальную предпринимательскую деятельность.

В перечень вошли 86 видов деятельности на основе патента, из них 56 – индивидуальная предпринимательская деятельность и 30 – индивидуальная трудовая деятельность.

Из перечня исключены виды деятельности за услуги местных работников международных проектов и программ, а также услуги по программному обслуживанию вычислительной и множительной техники. Остальные виды деятельности на основе добровольного патента, действующие до принятия нового Налогового кодекса, остались без изменения.

Перечень дополнен новыми видами деятельности:

– услуги обменного бюро с базовой ставкой 20 тысяч сомов;

– наемные работники, работающие у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров, работ, услуг населению и применяющих режим уплаты налога на основе единого налога (за исключением предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, саун, бильярда и бань), с базовой ставкой 700 сомов.

Кроме того, постановлением кабмина установлено, что к сумме налога на основе патента для иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан государств – членов ЕАЭС, осуществляющих деятельность на территории Кыргызской Республики, применяется коэффициент, равный 5, но не выше базовой суммы налога.

С 1 января 2023 года патент подлежит обязательному электронному оформлению (электронный патент).

ГНС на основе базовой суммы патента утвердила ставки патентов по городу Бишкеку и по районам.