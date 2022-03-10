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Кыргызстан получил тысячу тонн элитных семян яровой пшеницы

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- Анастасия Карелина
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Кыргызстан получил тысячу тонн семян яровой пшеницы сорта "карабалыкская-20". Официальная церемония передачи состоялась сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Наша республика получила семена пшеницы в рамках достигнутых договоренностей в ходе девятого кыргызско-казахстанского заседания Межправительственного совета. Оно состоялось 2 апреля 2021 года в поселке Кордай Жамбылской области Республики Казахстан.

На церемонии присутствовали министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев и заместитель председателя Фонда государственных материальных резервов при МЧС Кыргызстана Рустам Каракулов. Семена сразу же были розданы представителям областей.


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URL: https://www.vb.kg/415275
Теги:
Казахстан, пшеница, Кыргызстан, Минсельхоз
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