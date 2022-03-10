Погода
$ 100.62 - 103.37
€ 110.49 - 113.99

Кризисные центры усилят работу по борьбе с домашним насилием

109  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Агентство США по международному развитию (USAID) поддержит 11 кризисных центров и организаций гражданского общества для помощи пострадавшим от домашнего насилия, а также усиления мер по защите и профилактики. USAID выделяет 1,1 миллиона долларов для реализации данной инициативы. Она была представлена сегодня на специальном мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню.

Презентация проекта "Меры комплексного содействия лицам, пережившим гендерное насилие" прошло при участии замминистра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Жаныл Алыбаевой, депутата ЖК Кыргызской Республики Гульшаркан Култаевой, а также временной поверенной в делах Посольства США в КР Сонаты Коултер.

"Во всем мире, кризисные центры предоставляют женщинам, оказавшимся в отчаянном положении, спасительное безопасное место, где они могут излечить свои раны, как физические, так и душевные, и восстановить силы. В рамках данной инициативы, жертвы гендерного насилия получат необходимую психологическую, социальную, юридическую и экономическую поддержку. У них также будет возможность освоить новые навыки и устроиться на работу в существующую бизнес-фирму, чтобы при желании они могли самостоятельно зарабатывать себе на жизнь", – отметила Соната Коултер в своей приветственной речи.

Данное финансирование позволит повысить качество услуг правовой и психологической поддержки, оказываемых 11 кризисными центрами в гг. Бишкек и Ош, Чуйской, Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях. Помимо этого, USAID окажет поддержку в развитии сотрудничества между государственными органами и гражданским обществом с тем, чтобы оказываемые кризисными центрами услуги соответствовали единым национальным стандартам и более эффективно отвечали потребностям пострадавших от домашнего насилия.

"Борьба с гендерным и домашним насилием является одним из важных направлений государственной политики, -- отметила в своем выступлении Жаныл Алыбаева, – В рамках реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 г. будут разработаны механизмы улучшения взаимодействия всех сторон по охране и защите от семейного насилия, План по поддержке семьи, защите детей и предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей. В рамках госсоцзаказа будут созданы или поддержаны учреждения для социально незащищенных граждан, пострадавших от семейного насилия".

Другим важным аспектом этой инициативы повышение их устойчивости кризисных центров через реализацию бизнес-идей. В перспективе кризисные центры могут стать социальными предприятиями – такими как, например, швейные цеха или прачечные – и создавать рабочие места для женщин, переживших насилие.

Данная инициатива будет реализовываться в рамках двух проектов USAID – "Жигердуу жарандар" и "Конкурентное предприятие" – в сотрудничестве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и другими партнерами.

По данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, в 2021 году в стране был зарегистрирован 10 151 случай семейного насилия, что на 12 процентов выше уровня 2020 года. Однако, по оценкам экспертов, число незарегистрированных случаев и пострадавших гораздо выше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415309
Теги:
USAID, семейное насилие, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  