Нацбанк провел интервенцию почти на 60 млн долларов

В целях сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк сегодня, 10 марта 2022 года, провел валютную интервенцию по продаже иностранной валюты на сумму 59,30 млн. долларов США (из них 39,85 млн. долларов США было продано в наличной форме). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Справочно: с начала 2022 года по 11 марта официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 21,61%, с 84,8000 до 103,1214 сом за один доллар США.

С начала 2022 года по 10 марта, в целях сглаживания резких колебаний обменного курса, Национальный банк провел пять интервенций по продаже иностранной валюты на сумму 284,30 млн. долларов США (из них 66,65 млн. долларов США продано в наличной форме).