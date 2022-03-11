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Нацбанк рекомендовал комбанкам реструктуризировать валютные кредиты

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- Александра Василькова
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Высокая волатильность курса валют оказывает негативное влияние на финансовое состояние заемщиков. Наблюдается растущая потребность субъектов малого и среднего бизнеса в мерах поддержки, направленных на ограничение роста просроченной задолженности по кредитным договорам. В связи с чем Национальный банк рекомендует коммерческим банкам рассмотреть возможность пересмотреть условия по ранее выданным кредитам в иностранной валюте путем проведения реструктуризации либо конвертации, говорится на сайте регулятора.

В Нацбанке поясняют, что реструктуризация может быть проведена на основании заявления/обращения заемщика путем предоставления ему новых условий в индивидуальном порядке. В частности, может быть изменена процентная ставка или пересмотрен срок кредита. Новые условия должны быть оформлены в соответствии с условиями кредитного договора.

"Реструктуризация кредита предоставляется по всем видам кредитов как физическим, так и юридическим лицам при условии возникновения у заемщика финансовых трудностей с погашением кредита", - подчеркивает регулятор.

В случае возникновения проблем с погашением кредита заемщикам рекомендуется обратиться с просьбой о проведении реструктуризации в соответствующий коммерческий банк. При этом подтверждение наличия финансовых проблем с обслуживанием кредита в иностранной валюте остается за заемщиком.

Вместе с тем банку рекомендуется проверить финансовое состояние и оценку деятельности заемщика перед принятием решения о реструктуризации его кредитов.

Еще одним из вариантов снижения нагрузки на заемщика может стать конвертация его кредита в другую валюту. Однако это может быть сделано только в случае согласия заемщика.


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URL: https://www.vb.kg/415338
Теги:
кредит, доллар, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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