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Ассоциация развития АПК избрала нового председателя

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- Александра Василькова
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Состоялось ежегодное заседание общего собрания всех членов Ассоциации развития агропромышленного комплекса. Участие в нем приняли руководители и представители более 60 предприятий в сфере сельского хозяйства и АПК, сообщает пресс-служба АПК.

Участники заслушали отчет о деятельности ассоциации и отчет о финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2021 год. Было отмечено, что на сегодня члены ассоциации обеспечивают работой более 15 тысяч человек и оплачивают более 1,5 миллиарда сомов в бюджет страны.

"Миссия нашей ассоциации - повышение благосостояния фермеров и поддержка отечественных производителей. С такими намерениями мы выстроили свою работу по исполнению решений, определенных нашими членами", - отметил исполнительный директор АР АПК Рустам Балтабаев.

Кроме того, была проведена процедура избрания новых членов правления ассоциации, а также членов ревизионной комиссии ассоциации и определение дальнейших шагов достижения устойчивости и развития АПК.

В новый состав правления вошли семь членов ассоциации. На пост председателя правления повторно избран руководитель ЗАО Atalyk Group - Туратбек Укубаев. Его заместителями стали руководитель ОсОО "Алайку Органикс" – Аскар Маметжанов и руководитель ОсОО "КыргызЦентрПродукт" - Манас Белошаров.

В условиях нынешней финансовой и экономической ситуации члены ассоциации единодушно выразили свою готовность развиваться дальше и преодолевать все препятствия совместными усилиями.


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URL: https://www.vb.kg/415507
Теги:
бизнес, Кыргызстан, фермеры, производство
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