Японцы создали робокозла, на котором можно ездить верхом

Японская компания Kawasaki на международной выставке представила вниманию общественности четвероногого робота в виде горного козла, на котором можно ездить верхом или перевозить груз. Об этом сообщает IEEE Spectrum.

От большинства аналогов новый робот отличается тем, что у него есть руль и сиденье, его ноги гнутся в разные стороны, а в коленях есть колеса. Назвали новинку Bex.

Детище японских конструкторов способно перевезти до 100 килограммов груза. Благодаря своей конструкции, Bex работает в двух режимах: ходьбы и езды. В первом режиме он ходит как обычный козел, а во втором - становится "на колени" и ездит как скутер. Режим ходьбы подходит для неровной поверхности, режим езды – для гладкой.

Новый робот может пригодиться, например, на стройке, где будет перевозить материалы. Также с помощью робокозла можно проводить инспекции.

"На огромном промышленном предприятии Bex может осмотреться, а изображения с его камеры можно удаленно проверить. Робот также может перевозить урожай, собранный людьми на сельхозугодьях", - пояснили в команде разработчиков.