В Аламудунском районе задержан подозреваемый в краже велосипедов

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района задержан подозреваемый в краже велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее в органы внутренних дел Аламудунскоо района с заявлением обратились двое жителей, которые рассказали, что у них похитили велосипед в одном из комплексов в селе Кок-Жар. Транспортное средство стоило более 70 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 ("Кража") УК КР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек некий Ш.Д. 2003 года рождения. Имеется информация о причастности задержанного к аналогичным кражам, совершенным на территории Бишкека. Досудебное производство продолжается.