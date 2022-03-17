Погода
$ 102.24 - 104.87
€ 115.00 - 118.00

В Аламудунском районе задержан подозреваемый в краже велосипедов

45  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района задержан подозреваемый в краже велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее в органы внутренних дел Аламудунскоо района с заявлением обратились двое жителей, которые рассказали, что у них похитили велосипед в одном из комплексов в селе Кок-Жар. Транспортное средство стоило более 70 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 ("Кража") УК КР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек некий Ш.Д. 2003 года рождения. Имеется информация о причастности задержанного к аналогичным кражам, совершенным на территории Бишкека. Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415620
Теги:
Аламудунский район, кража, Чуйская область, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  