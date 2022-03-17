Погода
$ 102.24 - 104.87
€ 115.00 - 118.00

В Японии зацвела сакура

153  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первые цветы сакуры в четверг распустились на территории Японии, ознаменовав начало сезона цветения этого неофициального символа страны. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Национальное метеорологическое управление.

По данным регионального отделения управления, цветы распустились в префектуре Фукуока. Между тем, согласно прогнозам метеорологов, в Токио сакура зацветет 21 марта, при этом пик этого сезона в Токио наступит 29 марта.

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии местным жителям не удалось в привычной манере полюбоваться цветением сакуры: власти рекомендовали им отказаться от пикников для предотвращения заражений. Ожидается, что подобные предписания могут сохраниться и в этом году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415640
Теги:
Япония, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  