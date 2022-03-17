В Японии зацвела сакура

Первые цветы сакуры в четверг распустились на территории Японии, ознаменовав начало сезона цветения этого неофициального символа страны. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Национальное метеорологическое управление.

По данным регионального отделения управления, цветы распустились в префектуре Фукуока. Между тем, согласно прогнозам метеорологов, в Токио сакура зацветет 21 марта, при этом пик этого сезона в Токио наступит 29 марта.

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии местным жителям не удалось в привычной манере полюбоваться цветением сакуры: власти рекомендовали им отказаться от пикников для предотвращения заражений. Ожидается, что подобные предписания могут сохраниться и в этом году.