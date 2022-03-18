Особняк из фильма "Лицо со шрамом" выставили на продажу

Поместье "Эль-Фурейдис" в Монтесито в Калифорнии, где снимались некоторые сцены фильма "Лицо со шрамом" режиссера Брайана Де Пальмы, выставили на продажу почти за 40 миллионов долларов. Об этом пишет интернет-журнал о бизнесе "Секрет фирмы".

Предыдущий владелец купил данный объект в 2015 году более чем за 12 миллионов долларов.

Роскошное жилье спроектировали в 1906 году для магната Джеймса Уолдрона Гиллеспи, который специализировался на недвижимости. В особняке пять спален и семь ванных комнат. Во внутреннем дворе есть несколько фонтанов. На сводчатом потолке в столовой можно увидеть картину из 24-каратного сусального золота. На ней изображен царь Александр Македонский, который завоевывает Персеполь.

В разное время в доме успели жили ученый Альберт Эйнштейн, лидеры Британии и США Уинстон Черчилль и Джон Кеннеди. Принадлежало поместье и немецкому писателю Томасу Манну.

В настоящий момент дом находится в собственности гендиректора частного инвестиционного банка IQ Holdings Прадипа Йоханны Гупты. Бизнесмен купил его в 2015 году за 12,26 миллиона долларов. Предприниматель признался, что до покупки особняка "Лицо со шрамом", главную роль в котором сыграл Аль Пачино, ни разу не смотрел.