Редчайший леопард попал в объектив тепловизора в Приморье

Уникальные ночные съемки самой редкой на планете крупной кошки – дальневосточного леопарда провели в национальном парке "Земля леопарда" туристы. Запечатлеть скрытного зверя в естественной среде обитания удалось не только днем, но и ночью с помощью тепловизора. Об этом сообщается на сайте объединенной дирекции заповедника "Кедровая падь" и национального парка "Земля леопарда" имени Воронцова.

Запечатлеть краснокнижного хищника позволило одно из специальных фотоукрытий, оборудованных на "Земле леопарда".

Увидеть диких леопардов, численность которых составляет 110, - большая редкость даже для сотрудников нацпарка. Фотоукрытие, оборудованное для комфортного пребывания в течение нескольких дней, дарит туристам такую возможность.

Гости лицезрели молодого самца дальневосточного леопарда под номером Leo 225M, который совсем недавно был зарегистрирован научными сотрудниками нацпарка с помощью сети фотоловушек. Новые данные, полученные туристами и переданные ученым "Земли леопарда", показали зверя, который явно не испытывает проблем с охотой.

Примечательно, что эта часть особо охраняемой природной территории считается участком резидентного самца по имени Тайфун (Leo 12M). Появление здесь нового леопарда, претендента на права хозяина этих земель, создает интригу в жизни зверей. Специалисты "Земли леопарда" продолжат наблюдать за развитием событий, в том числе с помощью фотоловушек.

По словам гостей, Александра Чегодаева и Ларисы Артемьевой из Перми, оригинальный способ наблюдения за леопардом в темное время суток с помощью тепловизора позволил получить необычные кадры – увидеть невидимый мир тепловой энергии и таинственного леопарда, и принес незабываемые впечатления.

"Встреча с леопардом подарила колоссальное количество эмоций, которые сложно передать словами. Это просто великолепно: снимали, затаив дыхание, получили видео, фото! Эти эмоции останутся с нами навсегда. Увидеть потрясающего хищника в живой природе и так близко - просто чудо. Идея фотографирования животных из фотоукрытий, скрадков - великолепна, пожалуй, это один из лучших способов наблюдения диких животных. Хищники - особые представители природы. Увидеть такого именно в живой природе хоть раз в жизни – мечта. Огромное спасибо гиду, сотруднику "Земли леопарда" Петру Сонину, который приложил все усилия, чтобы сделать наше путешествие комфортным, уютным и незабываемым", - рассказала Лариса Артемьева.