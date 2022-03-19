Председатель кабмина посетил рыбное хозяйство "Эфтар Агро Комплекс"

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с работой рыбного хозяйства "Эфтар Агро Комплекс". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Продукция данного предприятия продается как на внутреннем рынке, так и на внешнем – экспортируется в Российскую Федерацию. На данный момент годовой объем производства составляет порядка 60 тонн рыбы.

Акылбек Жапаров отметил, что необходимо увеличивать объемы производства и расширять список стран для увеличения экспортного потенциала, а также усовершенствовать технологический процесс.

Жапаров подчеркнул, что кабинет министров готов оказать содействие предприятиям для вывода отечественной продукции на международные рынки.