Английский кладоискатель нашел кольцо шерифа Ноттингема

Пенсионер, увлекающийся поиском кладов, нашел кольцо шерифа Ноттингема. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летний житель Великобритании Грэм Харрисон более десяти лет на досуге ищет предметы старины. В своей работе мужчина пользуется металлоискателем. Прочесывая поле в 43 километрах от знаменитого Шервудского леса (там, согласно легенде, скрывался Робин Гуд), Грэм наткнулся на золотое кольцо с печатью. Судя по гербу, украшение когда-то принадлежало сэру Мэтью Дженисону, занимавшему пост шерифа Ноттингемского в конце XVII века.

Подлинность кольца уже подтвердили специалисты Британского музея. Теперь Грэм Харрисон собирается выставить свою находку на аукцион. Оценщики полагают, что удачливому пенсионера удастся выручить за эту драгоценность от шести до восьми тысяч фунтов стерлингов.