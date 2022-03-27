В Чуйской области задержали подозреваемых в похищении человека

В Чуйской области задержаны подозреваемые в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба ГОВД региона.

По ее данным, в ОВД Сокулукского района поступило сообщении о том, что в одну из больниц столицы в реанимационное отделение поступил 37-летний Н.Б. множественными телесными повреждениями на теле.

Данный факт был зарегистрирован ОВД районом. Допросить по факту случившегося гр. Н.Б не представилось возможным, в связи с его стоянием.

Позже он обратился с заявлением в ОВД, назначены необходимые экспертизы. В рамках следственно-оперативных мероприятий по предварительным данным выяснилось, что гражданина Н.Б. 21 марта 2022 года из одного из села Московского района Чуйской области вывезли неизвестные лица на легковой автомашине в Сокулукский район, где его насильно удерживали и нанесли множество телесные повреждения. Долгое время родные не могли связаться с ним, но позже, того же дня он сам связался с родными, и его с телесными повреждениями госпитализировали в

реанимационное отделение в одну из больниц Бишкека. Также выяснилось, что те же неизвестные лица завладели автомашиной марки "ВАЗ-21099" и уехали.

В рамках проведения необходимых мероприятий были установлены и доставлены в ОВД района двое лиц, ими оказались 30-летний Т.Ф. и 25-летний А.Д. Оба водворены в ИВС. Все обстоятельства выясняются. Расследование продолжается.