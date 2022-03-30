Мучения в ИВС: суд не удовлетворил иск кыргызстанца о компенсации

В Первомайском районном суде отказали в удовлетворении гражданского иска о взыскании морального вреда из-за плохих условий содержания под стражей, сообщили vb.kg в правозащитной организации "Справедливость", входящей в Коалицию против пыток в Кыргызстане.

Адвокат "Справедливости" Сардорбек Абдухалилов рассказал, что в суде рассматривался иск со стороны Адилета Асанова, который требует от государства компенсацию за нарушение прав человека. При правовой поддержке правозащитной организации мужчина пытается через суд взыскать компенсацию в один миллион сомов за нарушение права на гуманное отношение и уважение достоинства, присущего человеческой личности.

"Решение суда, конечно, разочаровало. Однако это первая судебная инстанция, то есть у нас есть шансы на то, что справедливость восторжествует на уровне городского или Верховного суда", - сказал Абдухалилов.

Отметим, 27-летний житель Узгенского района Ошской области Адилет Асанов был осужден в мае 2020 года. Мужчина в течение девяти месяцев содержался в ИВС ОВД Ноокенского района, хотя по закону пребывание в ИВС не должно превышать 48 часов.

В январе 2021 года Асанов объявил голодовку из-за того, что более 20 дней не имел доступа к воде – он и другие содержащиеся в ИВС не могли даже просто умыться. Через три дня специальным посещением правозащитники в лице Жалал-Абадского областного территориального представительства Наццентра КР по предупреждению пыток посетили ИВС ОВД Ноокенского района и беседовали с заявителем.

Выяснилось, что Адилет Асанов, как и другие заключенные, содержался в камере ИВС ОВД Ноокенского района, не соответствующей национальным стандартам. В помещение не было доступа естественного света и свежего воздуха. Из инвентаря в камере были только две двухъярусные железные кровати и четыре грязных матраса; никаких постельных принадлежностей не выдавалось. Стол и стулья в камере отсутствовали, поэтому есть заключенным приходилось либо сидя на кровати, либо прямо на полу.