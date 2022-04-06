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Энергия ветра должна спасти планету

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- Айжан Мамбеталиева
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Спасение планеты от климатического кризиса увидели в наращивании мощностей ветряных электростанций. Специалисты из Глобального совета по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council, GWEC) в своем докладе призвали человечество ежегодно строить в четыре раза больше турбин.

Авторы исследования отметили, что последние два года были успешными по вводу новых ветряных проектов. В 2020-м мощности увеличились на рекордные 95,3 гигаватт, а в 2021-м немногим меньше - на 93,6 гигаватт. Мощность всех ветрогенераторов на планете при этом, по оценкам специалистов, достигла 837 гигаватт.

Несмотря на то, что сектор ветроэнергетики в данный момент находится на подъеме, эксперты призвали резко увеличить количество ветряных установок для достижения углеродной нейтральности.

"При нынешних темпах установки к 2030 году у нас будет менее двух третей от объема мощностей ветроэнергетики, необходимого для сдерживания глобального потепления в пределах до 1,5 градуса Цельсия и достижения углеродной нейтральности, что фактически обрекает нас на невыполнение наших климатических целей", - отметили специалисты.

Они также добавили, что количество установок ежегодно должно увеличиться в четыре раза, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

В 2016 году 175 стран подписали Парижское соглашение, цель которого - не допустить рост среднемировых температур выше отметки 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По данным ООН, для сдерживания глобального потепления на таком уровне объем выбросов парниковых газов должен быть сокращен на 45 процентов к 2030 году и сведен к нулю к 2050 году.


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URL: https://www.vb.kg/416506
Теги:
наука, новости мира, в мире
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