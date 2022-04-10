На местных выборах вне избирательных участков проголосовало 639 избирателей

Информационный отдел ЦИК сообщает, что вчера, 9 апреля, на выборах депутатов 3 городских и 13 айыльных кенешей проголосовали 639 избирателей из 730 избирателей, которые ранее подавали заявления для голосования вне избирательных участков. В целом, проголосовало 87,53 процентов избирателей, изъявивших желание голосовать вне помещения.
Подали заявление и не проголосовали – 91 человек, из них 50 человек отсутствовали дома на момент посещения членами участковых избирательных комиссий, остальные – 41 по другим причинам.
По 3 городским кенешам проголосовали 379 избирателей из 455 избирателей, что составило 83,29 процентов.
Из них:
По 13 айылным кенешам проголосовали 260 избирателей, из 275 избирателей, что составило 94,54 процентов.
Из них:
Согласно статье 33 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в список избирателей для голосования вне помещения были включены избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования, а также избиратели, находящиеся в больницах, в местах содержания под стражей, избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.