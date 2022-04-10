На местных выборах вне избирательных участков проголосовало 639 избирателей

Информационный отдел ЦИК сообщает, что вчера, 9 апреля, на выборах депутатов 3 городских и 13 айыльных кенешей проголосовали 639 избирателей из 730 избирателей, которые ранее подавали заявления для голосования вне избирательных участков. В целом, проголосовало 87,53 процентов избирателей, изъявивших желание голосовать вне помещения.

Подали заявление и не проголосовали – 91 человек, из них 50 человек отсутствовали дома на момент посещения членами участковых избирательных комиссий, остальные – 41 по другим причинам.

По 3 городским кенешам проголосовали 379 избирателей из 455 избирателей, что составило 83,29 процентов.

Из них:

по Кара-Балтинскому городскому кенешу - проголосовали 173 избирателей из 212 избирателей, что составило 81,60%. по Таш-Кумырскому городскому кенешу - проголосовали избирателей 83 из 101 избирателей, что составило 82,17%. по Токтогульскому городскому кенешу - проголосовали избирателей 123, из 142 избирателей, что составило 86,61%.

По 13 айылным кенешам проголосовали 260 избирателей, из 275 избирателей, что составило 94,54 процентов.

Из них:

по Джалал-Абадской области проголосовали 47 избирателей, из 51 избирателей, что составило 92,15%. по Иссык-Кульской области проголосовали 8 избирателей, из 9 избирателей, что составило 92,15%. по Нарынской области проголосовали 41 избирателей, из 43 избирателей, что составило 95,34%. по Ошской области проголосовали 114 избирателей, из 118 избирателей, что составило 96,61%. по Чуйской области проголосовали 50 избирателей, из 54 избирателей, что составило 92,60%.

Согласно статье 33 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в список избирателей для голосования вне помещения были включены избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования, а также избиратели, находящиеся в больницах, в местах содержания под стражей, избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.