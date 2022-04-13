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Депутат Айгуль Айдарова переведет месячный оклад футбольному клубу

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутат Жогорку Кенеша Айгуль Айдарова переведет месячный оклад футбольному клубу "Нур-Баткен". Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

"Ко мне поступила просьба от организаторов футбольного клуба "Нур-Баткен" о поддержке и содействии в развитии спорта, в том числе и футбола. Я всегда буду стремиться способствовать успеху нашей молодежи, в том числе следующего поколения, в спорте. Поэтому свою месячную зарплату я перечислю на счет футбольного клуба "Нур-Баткен", - написала Айдарова.

Как сообщил нашему изданию vb.kg нардеп ЖК Дастан Бекешов, средняя зарплата депутата составляет 25500 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/416767
Теги:
зарплата, футбол, Жогорку Кенеш, Депутат
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