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В Бишкеке прошел неформальный саммит женщин-депутатов и активисток КР

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- Жан Алиев
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На саммите обсуждалось участие женщин в политике. Был показан фильм о проделанной работе до введения 30-процентной квоты, прошло обсуждение о возможностях работы Жогорку Кенеша с международными организациями и организациями женского движения.

Саммит прошел по инициативе Совета по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при торага Жогорку Кенеша при поддержке ПРООН в рамках совместной инициативы ЕС-ООН "Луч света".

На саммит были приглашены женщины-депутаты VI и VII созывов ЖК КР, женские и гендерные НПО, представители международных организаций и Министерства труда, социального развития и миграции.

"Мы должны сохранить то, чего мы достигли, сохранить гендерные квоты. Очень много законопроектов, которые сейчас находятся на рассмотрении нового парламента. Я бы хотела попросить нынешних женщин-депутатов продолжить эту работу. Например, есть закон о грудном вскармливании. Когда мы говорим, что женщины нужны в парламент, мы должны понимать, что такие законы и темы мужчины-депутаты не будут поднимать", - сказала Айнуру Алтыбаева.

Совет по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при Торага Жогорку Кенеша является консультативным и совещательным органом по вопросам прав женщин, борьбы с гендерным насилием и дискриминацией. Данный совет сформирован в июне 2020 года и в данное время начал работу с депутатами VII созыва.

Совет уполномочен представлять Жогорку Кенеш по вопросам гендерного равенства, борьбы с гендерным насилием и дискриминацией на основе соответствующих решений.

В состав совета входят депутаты всех фракций ЖК, представители организаций гражданского общества, работающих в области защиты прав женщин, детей и других уязвимых групп.


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URL: https://www.vb.kg/416937
Теги:
гендер, Жогорку Кенеш, Депутат, женщины
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