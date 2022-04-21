Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 91.25 - 92.25

Агропромышленники просят кабмин ускорить выдачу льготных кредитов

220  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ассоциация развития агропромышленного комплекса просит кабмин ускорить выдачу обещанных льготных кредитов фермерам и перерабатывающим предприятиям.

В организации пояснили vb.kg, что это поможет обеспечению продовольственной безопасности Кыргызстана.

В Ассоциации напомнили, что кабинетом министров было принято решение о выделении 9 миллиардов сомов на льготное кредитование агропромышленного комплекса, о чем сообщалось еще в конце 2021 года. Из них, согласно концепции проекта, 5 миллиардов сомов планировалось выделить мелким фермерам и 4 миллиарда сомов – перерабатывающим предприятиям (агрегаторам), задействованным в кластерном развитии.

Ассоциация опровергла выказывания депутатов о том, что "льготные кредиты, выделяемые государством предприятиям в сфере агропромышленного комплекса в рамках антикризисных мер, получили только крупные предприятия посредством лобби, а мелкие фермеры доступа к льготным кредитам не получили".

"На сегодня ни фермеры, ни перерабатывающие предприятия не получили вышеуказанных финансовых средств, так как фактически они еще не были выделены государством, несмотря на то, что весенние полевые работы уже завершены", - сообщают в Ассоциации развития агропромышленного комплекса.

Указывается, что проект на данный момент находится на первоначальной стадии реализации, предприятия и фермеры продолжают подавать заявки на получение льготного кредита. Однако, когда и в каком размере денежные средства будут доступны представителям агропромышленного комплекса на данный момент, неизвестно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417128
Теги:
кредит, Кыргызстан, фермеры, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  