Агропромышленники просят кабмин ускорить выдачу льготных кредитов

Ассоциация развития агропромышленного комплекса просит кабмин ускорить выдачу обещанных льготных кредитов фермерам и перерабатывающим предприятиям.

В организации пояснили vb.kg, что это поможет обеспечению продовольственной безопасности Кыргызстана.

В Ассоциации напомнили, что кабинетом министров было принято решение о выделении 9 миллиардов сомов на льготное кредитование агропромышленного комплекса, о чем сообщалось еще в конце 2021 года. Из них, согласно концепции проекта, 5 миллиардов сомов планировалось выделить мелким фермерам и 4 миллиарда сомов – перерабатывающим предприятиям (агрегаторам), задействованным в кластерном развитии.

Ассоциация опровергла выказывания депутатов о том, что "льготные кредиты, выделяемые государством предприятиям в сфере агропромышленного комплекса в рамках антикризисных мер, получили только крупные предприятия посредством лобби, а мелкие фермеры доступа к льготным кредитам не получили".

"На сегодня ни фермеры, ни перерабатывающие предприятия не получили вышеуказанных финансовых средств, так как фактически они еще не были выделены государством, несмотря на то, что весенние полевые работы уже завершены", - сообщают в Ассоциации развития агропромышленного комплекса.

Указывается, что проект на данный момент находится на первоначальной стадии реализации, предприятия и фермеры продолжают подавать заявки на получение льготного кредита. Однако, когда и в каком размере денежные средства будут доступны представителям агропромышленного комплекса на данный момент, неизвестно.