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На строительство малой ГЭС "Бала-Саруу" возьмут кредит в 2 миллиарда сомов

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- Александра Василькова
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Акционеры дали согласие правлению ОАО "Чакан ГЭС" привлечь кредит в 2 миллиарда сомов на строительство малой ГЭС "Бала-Саруу" на Кировском водохранилище в Таласской области. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Договор о займе планируется подписать с Министерством финансов.

Строительство малой ГЭС "Бала-Саруу" началось летом 2021 года. По проекту предусматривается установка трех генераторов общей мощностью 25 мегаватт со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 миллионов киловатт-часов. Режим работы малой гидроэлектростанции будет регулироваться в соответствии с ирригационным режимом и пропусков воды с Кировского водохранилища.


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URL: https://www.vb.kg/417166
Теги:
Министерство финансов, Чакан ГЭС, энергетика, Кыргызстан
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