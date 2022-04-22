На строительство малой ГЭС "Бала-Саруу" возьмут кредит в 2 миллиарда сомов

Акционеры дали согласие правлению ОАО "Чакан ГЭС" привлечь кредит в 2 миллиарда сомов на строительство малой ГЭС "Бала-Саруу" на Кировском водохранилище в Таласской области. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Договор о займе планируется подписать с Министерством финансов.

Строительство малой ГЭС "Бала-Саруу" началось летом 2021 года. По проекту предусматривается установка трех генераторов общей мощностью 25 мегаватт со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 миллионов киловатт-часов. Режим работы малой гидроэлектростанции будет регулироваться в соответствии с ирригационным режимом и пропусков воды с Кировского водохранилища.