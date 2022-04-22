Рангник считает, что МЮ срочно необходимы трансферы

Действующий наставник МЮ Ральф Рангник заявил, что клуб должен срочно усиливать состав. Это касается всех линий, помимо вратарской.

В этом сезоне МЮ вновь продемонстрировал крайне посредственный футбол. Команда вылетела изо всех турниров, в которых принимала участие. Не ведут "красные дьяволы" уже и борьбу за чемпионство. Кроме того, могут возникнуть и проблемы с выходом в ЛЧ. Ведь в борьбе за четвёртую строчку и попадание в групповую стадию участвует сразу 5 команд, топ букмекеров считают, что "Манчестер Юнайтед" вовсе не является фаворитом в этой гонке. Видно, что команде срочно нужно усиление состава, о чём сказал действующий тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник. По его мнению, новых игроков нужно купить во все линии за исключением вратарской позиции.

"Я считаю, что нам нужны трансферы во все игровые линии, кроме вратарской. При этом покупать нужно только тех игроков, которые усилят состав и помогут "Манчестеру" начать играть лучше. Какие игроки - это будет зависеть от того, в какой футбол мы планируем играть", - сообщает Рангник в интервью.

Рангник проработает на посту тренера МЮ до конца текущего сезона, после чего займёт должность консультанта в клубе. Наиболее вероятным кандидатом для его замены является действующий наставник Аякса Эрик тен Хаг, с которым "Манчестер" проводит продуктивные переговоры.

"Нужно знать, кто примет команды со следующего сезона. Ведь нужно искать игроков именно под тренера, а точнее под стиль, который он проповедует. Есть и универсальные футболисты. Парочка у меня на примете, и я уже назвал их имена руководству. Возможно, они появятся в МЮ со следующего сезона. Но если говорить глобально, то остальные трансферы нужно подстраивать под нового тренера. Думаю, что со следующего сезона "Манчестер" будет ждать существенная перестройка. Скорее всего, МЮ осуществит не менее пяти трансферов в летнее трансферное окно. А возможно, и больше. Ведь у многих истекают контракты по завершении текущего сезона, и вряд ли клуб будет их продлевать", - заявил Ральф Рангник при общении с представителями СМИ.

Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера в лице "Ман Сити" на 20 очков за 6 туров до конца сезона. От четвёртого места МЮ отделяет всего 4 очка. "Арсенал", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон", занимающие 6, 7 и 8 позиции, отстают от "красных дьяволов" на 0, 2 и 5 баллов соответственно. При этом у "канониров" есть ещё матч в запасе.