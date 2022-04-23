С 28 апреля открывается новый чартерный авиарейс Бишкек-Инчхон-Бишкек

Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова обсудила с президентом южнокорейской авиакомпании T"Way Ёнг Хонг Гёном открытие прямого авиарейса "Бишкек-Инчхон".

Глава нашего диппредставительства выразила благодарность южнокорейской авиакомпании в оказании содействия в вывозе граждан обеих стран и доставки гуманитарной помощи в период пандемии, и обратила внимание собеседника на то, что в открытии прямого авиасообщения заинтересованы граждане обеих стран.

Ёнг Хонг Гён сообщил, что компания получила разрешение на осуществление прямых рейсов по маршруту "Инчхон-Бишкек" в феврале 2020 года, однако в связи с закрытием границ многих стран из-за пандемии, регулярные рейсы были отложены. Президент T"Way добавил, что в настоящее время из 29 самолетов разные направления обслуживают только 7 самолетов. Однако уже в сентябре планируется поступление новых самолетов для дальних полетов. Они еще должны пройти тестирование в целях авиационной безопасности. По мнению Ёнг Хонг Гёна, регулярные рейсы в Кыргызстан планируют начать в 2023 году.

Авиакомпания T"Way заинтересована в том, чтобы до момента открытия регулярных рейсов организовывать чартерные рейсы по данному маршруту. Первый чартерный рейс запланирован на 28 апреля.