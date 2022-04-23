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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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- Анастасия Карелина
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В Иерусалиме накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил раздал его присутствующим.

Многие мировые СМИ сегодня вели прямую трансляцию этого значимого для миллионов верующих события.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней. Согласно древнему преданию, ежегодное таинственное возгорание удивительного огня на Святой Земле является знаком милости Божией, сообщает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира. Схождение Благодатного огня в канун православной Пасхи называют чудом. В первые минуты огонь не обжигает, поэтому им даже умывают лица.

В Россию Благодатный огонь по традиции доставляет делегация Фонда Андрея Первозванного. Его представители уже получили огонь у храма Гроба Господня и направились в аэропорт Бен-Гуриона. Специальный рейс привезет огонь во Внуково-3 к пасхальной службе, затем его доставят в 15 храмов Москвы и 5 - ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие российские города.

Привозят Благодатный огонь из Иерусалима и в Кыргызстан. Обычно в Свято-Воскресенский кафедральный собор его доставляет группа кыргызстанских паломников.


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URL: https://www.vb.kg/417226
Теги:
Израиль, православие, праздник, Христианство, Пасха
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