В Узбекистане поспела помидор-вакцина от COVID-19

Помимо помидор-вакцины, разрабатываются также съедобные вакцины из укропа, редиса и огурца. Корреспондент UzNews.uz посетил место выращивания этих растений и побеседовал с директором Центра геномики и биоинформатики Академии наук Забардастом Буриевым.

Одним из первых шагов в процессе получения помидоров было создание структуры. Мы взяли белок из S-белковой части коронавируса, коронной части, и клонировали его. После этого его поместили в специальную конструкцию, которую превратили в томатное растение. По мере роста и созревания томатов после трансформации мы выяснили, действительно ли белок в них экспрессивен", - сказал Забардаст Буриев.

По словам Буриева, сейчас проводятся эксперименты на мышах. Согласно полученным результатам, было установлено, что в томатах, действительно, наблюдается экспрессия S-белка коронавируса, а также то, что когда помидоры дают мышам, у них возникает иммунный ответ.

Этот процесс также тестируется на других животных. Эти процессы будут завершены в течение 3-4 месяцев. Затем тестирование начнется на людях.

"Кроме того, сегодня эту конструкцию внедряют в другие растения, например, в укроп. Когда вы готовите салат и едите укроп в салате, он попадает в кишечник и создает иммунный ответ в слизистой оболочке кишечника. Также мы будем трансформировать редис и огурцы", - сказал Забардаст Буриев.