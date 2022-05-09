На автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт будет производиться спуск камней

С 10 по 13 мая 2022 года (без учета погодных условий) на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт на 118 км Боомского ущелья (3886 км железной дороги перегон Джиль-Арык- Рзд148), будут производиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "Кыргыз темир жолу".

По его данным, начало работ производится по перекрытию опасного участка автодороги и железной дороги с подготовкой необходимых людских и технических средств и механизмов.

Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР с 09:00 до 15:00 часов местного времени. Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.

Мероприятие проводится в целях предотвращения опасных факторов, в виде осыпей и камнепадов.