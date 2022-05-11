В Бишкеке русский драмтеатр продолжает оставаться в плачевном состоянии

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова располагается в самом живописном и красивом месте нашей столицы - в Дубовом парке. Это единственный русский театр в Кыргызстане, где можно увидеть выступления именитых актеров Кырызстана и стран СНГ, однако его нынешнее состояние по-прежнему оставляет желать лучшего.

Мы уже не единожды писали о плачевном состоянии театра. В последний раз рассказывали о том, что у заднего фасада храма культуры выцветшая, шелушащаяся поверхность стены, разрушенные плиты, и кроме этого, стена расписана городскими хулиганами. Театр – это культура, лицо страны и очень грустно, что он находится в таком жалком положении.