В Оше пройдет чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш

В соответствии с календарным планом Объединенного мира борьбы и департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР в городе Оше с 21 по 23 мая состоится чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш среди мужчин и женщин, на котором планируется участие более 300 спортсменов из 14 стран мира.

Данное мероприятие является вторым этапом отбора на IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре 2022 г. в г. Изник (Турция).

Чемпионат Азии проводится в целях продвижения борьбы на поясах алыш, популяризации физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни. На данном мероприятии ожидается участие членов кабинета министров КР, депутатов Жогорку Кенеша КР, а также президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича, вице-президентов Ярыгиной Н. А., Рузиева А., Мамиашвили М. Г. (олимпийский чемпион), президента Азиатского совета UWW Турлыханова Д. Б. (призер Олимпийских игр) и президента Комитета традиционных стилей борьбы UWW Родики Якши.

Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами и ценными призами.

Победителям соревнований будет присвоено спортивное звание "мастер спорта международного класса Кыргызской Республики" по борьбе на поясах "Алыш".

Соревнования пройдут при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Объединенного мира борьбы и Всемирной федерации борьбы на поясах "Алыш".