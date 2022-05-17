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Японские ученые изобрели влагостойкую бумагу на замену пластику

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- Анастасия Карелина
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Японские ученые разработали спрей-покрытие Choetsu, которое придает бумаге полезные свойства пластика - водонепроницаемость, прочность и гибкость. Обработанная такой жидкостью бумага может стать экологичной заменой некоторым пластмассам для контейнеров, так как она полностью биоразлагаема. Об этом пишет EurekAlert.

В составе нового спрея содержатся безопасные и дешевые химические вещества: метилтриметоксисилан, изопропиловый спирт и тетраизопропилтитанат. Контактируя с капельками влаги в воздухе, эти соединения образуют водонепроницаемую прочную пленку вокруг листа. После обработки Choetsu бумагу нужно высушить при комнатной температуре. Со временем вещества из покрытия распадутся на углерод, воду и кремний, которые не представляют опасности для окружающей среды.

В будущем японские ученые хотят адаптировать Choetsu для других материалов. Например, для стекла, керамики и пластика. Спрей должен защитить их от грязи и сделать долговечнее.


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URL: https://www.vb.kg/418068
Теги:
наука, экология, Япония, технологии, в мире
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