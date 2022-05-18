В январе-апреле в Кыргызстане вырос ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП), по предварительной оценке, в январе-апреле 2022 года составил около 203 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 5,4 процента. Об этом сообщается на сайте Национального статистичекого комитета.

Отмечено, что без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем ВВП сложился в размере около 189 миллиардов сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 3,5 процента.

Рост ВВП обеспечен как отраслями товарного производства, так и сферы услуг. При этом темпы роста отраслей товарного производства по сравнению с январем-апрелем прошлого года увеличились на 7,8 процента, в то время как в январе-апреле 2021 года, напротив, отмечалось их снижение на 9 процентов. Темпы роста отраслей, оказывающих услуги, по сравнению с январем-апрелем 2021 года возросли на 3,6 процента (в январе-апреле 2021 года увеличение на 1,5 процента).

В структуре ВВП наибольшая доля (47,2 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги, что по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 2,3 процентных пункта меньше, а доля отраслей, производящих товары, в январе-апреле снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 34,3 процента. При этом доля промышленности, сельского хозяйства и строительства сократилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,3 процентных пункта.