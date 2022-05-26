Во многих городах мира проходит Неделя турецкой кухни

Турция празднует Неделю турецкой кухни. Всемирно известный центр изысканных вкусов с многовековой историей представит свое кулинарное наследие на мероприятиях, которые впервые проходят в этом году с 21 по 27 мая. Неделя турецкой кухни, запланированная как ежегодное мероприятие в будущем, демонстрирует вкусные блюда турецкой кухни со всеми их оригинальными качествами и уникальными характеристиками.

Во время "Недели турецкой кухни" посетителям со всего мира были предложены блюда турецкой кухни, приготовленные с помощью творческих презентаций опытными турецкими шеф-поварами.

Несмотря на то, что турецкая кухня известна традиционными рецептами, сформированными глубоко укоренившейся анатолийской историей, сегодня она выделяется как мировая кухня, способная отвечать всем кулинарным тенденциям. Турецкие рецепты используют каждый элемент продукта без отходов, отражая экологически и принципиально устойчивые традиции вкуса. Среди турецких меню, предлагаемых в отмеченных наградами ресторанах, вегетарианские и веганские посетители могут найти бесчисленное множество вариантов, поскольку турецкая кухня славится своими блюдами на растительной основе, приготовленными на высококачественном оливковом масле.

В рамках рекламных работ, направленных на представление турецкой кухни миру, Турция запустила, turkishcuisineweek.com всеобъемлющий онлайн-путеводитель, посвященный кулинарному наследию центра гастрономического туризма.

Онлайн-руководство, созданное для того, чтобы познакомить вас с миром вкусных турецких блюд, включает в себя оригинальные рецепты, кулинарные видео от признанных и опытных шеф-поваров, а также информативные статьи ученых и диетологов. Доступно на турецком и английском языке, turkishcuisineweek.com перенесет обширное культурное и кулинарное наследие на сегодняшний день и познакомит широкий круг зрителей со всеми блюдами, что может предложить турецкая кухня.

Празднование наследия Турции: "Турецкая кухня с вечными рецептами"

Кулинарные достижения Турции отражены в книге "Турецкая кухня с вечными рецептами". Привлекая внимание к здоровым методам хранения и приготовления пищи турецкой кухни, эта специальная книга представляет безотходные, экологические и устойчивые аспекты турецкой кухни с элементами, которые делают ее исключительной.

Центры вкуса зарегистрированные ЮНЕСКО

Обладая одной из самых глубоко укоренившихся кухонь в мире с ее уникальными вкусами, Турция также делает себе имя благодаря своим городам, включенным в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Города Газиантеп, Хатай и Афьонкарахисар были включены в сеть творческих городов ЮНЕСКО в области гастрономии в 2015, 2017 и 2019 годах соответственно. Локальное богатство этих городов, как и других в Турции, является источником очарования, с единством тысячелетий цивилизаций, различных культур и стилей жизни, отраженных в кухнях.

Турция: Глобальное направление для вкусного приключения

Построенная на фундаменте тысячелетних культур и цивилизаций, Турция является одним из лучших мировых направлений для особенного и очень вкусного приключения.

Турецкий завтрак, состоящий из многочисленных блюд в сопровождении ароматного турецкого чая, подаваемого в стаканах в форме тюльпана, является одним из основных блюд турецкой кухни и по праву известен во всем мире, в то время как широкий выбор вкусной уличной еды, начиная от симита, бутербродов с рыбой (балык экмек), фаршированных мидий и заканчивая донером, кумпиром (печеный картофель), и кокореч - важная часть повседневной жизни.

Оливковое масло играет жизненно важную роль в турецкой кулинарной традиции, поскольку большинство овощей на турецких кухнях готовятся с оливковым маслом, что позволяет сохранить их питательную ценность. Баклажан, фирменный знак турецкой кухни, который вошел в османскую кухню в шестнадцатом веке, появляется во многих рецептах страны, включая закуски, приготовленные на оливковом масле, основные блюда и сытные рагу.

Турция также является родиной устоявшихся традиций виноделия, унаследованных от его плодородных земель.

Урла, важный центр производства органических вин в Турции, предлагает своим посетителям отмеченные наградами органические вина, изготовленные из винограда, история выращивания которого насчитывает шесть тысяч лет.

Выделяясь среди гастрономических городов Турции, Стамбул является настоящим кулинарным центром, где представлены лучшие образцы мировой кухни. Недавно Стамбул был назван 38-м международным направлением ведущей мировой организации ресторанного рейтинга Michelin. Авторитетный компендиум представит свою специальную подборку gastrocity 11 октября 2022 года, в результате чего отмеченные наградами заведения Стамбула выйдут на мировую гастрономическую сцену.