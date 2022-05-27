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В России переход на сторону противника хотят приравнять к госизмене

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- Бермет Таалайбекова
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Переход на сторону противника в условиях конфликта или военных действий будет приравнен к госизмене. Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе 25 мая.

За последний год в России предъявлено уже три обвинения ученым в передаче сведений иностранным спецслужбам.

Проект внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Уточнения планируется внести в ст. 275 УК РФ. Кроме того, предлагается в ст. 208 УК РФ закрепить ответственность за участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов России "при отсутствии признаков государственной измены".

За такие преступления будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет.

Также за конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств предусматривается лишение свободы на срок от двух до восьми лет со штрафом в размере до 1 миллион рублей.

Депутаты предлагают наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей граждан за публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет. За такие же призывы группы лиц по предварительному сговору или с использованием своего служебного положения, с использованием СМИ и интернета предусматривается штраф от 300 тысяч до 1 миллион рублей или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

"Принятие предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства", - считают авторы законопроекта.

Ранее 25 мая Совет Федерации одобрил законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. По мнению авторов инициативы, отмена верхнего возрастного предела поспособствует привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту, в том числе в сфере медобеспечения, связи и инженерии.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/418512
Теги:
Россия
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