Денис Бердаков: "В долгосрочной перспективе доллар будет расти"

В Бишкеских "обменках" наблюдается рост доллара, на сегодняшний день покупка составляет в среднем 84 сома. Официальный курс Нацбанка, установленный составляет 79,5 сома.

С чем связан рост доллара и будет ли он еще расти, корреспондент vb.kg спросил у руководителя Института социально-политических исследований "Элчи", политолога Дениса Бердакова.

Он уверен, что в долгосрочной перспективе доллар будет расти.

"Потенциал к росту у доллара есть, но сложно прогнозировать, когда он еще вырастет, потому что на это влияет Российский банк и наш центральный банк. И каждый из них способен, так или иначе, этот курс доллара серьезно двигать. Но рано или поздно доллар все равно будет стоить высоко, может быть достигнет отметки в 90 или 100 сомов. Такая ситуация может быть к концу года или же в следующем году", - считает Денис Бердаков.

Почему именно сейчас доллар начал расти? Эксперт считает, что это игры центрального банка России, который предпринимает какие-то шаги и раскачивает курс.

"Нужно понимать, что тот курс валюты, который есть в России - не рыночный. По этому курсу валюту не купить. Тоже самое и у нас есть курс наличного доллара в Бишкеке. Наличный доллар в больших объемах не купить. Но по тому курсу, который есть, можно купить безналичный доллар", - говорит Бердаков.